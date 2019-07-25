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Demre’de kurbanlıklar tekne ile taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde, kurbanlıkların tekne ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla besiciler, yetiştirdikleri kurbanlık hayvanları kurban pazarlarına taşımaya başladı.

Demre’de kurbanlıklar tekne ile taşındı

Antalya’nın Demre ilçesinde, kurbanlıkların tekne ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla besiciler, yetiştirdikleri kurbanlık hayvanları kurban pazarlarına taşımaya başladı. Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Ahmet Değirmenci yetiştirdiği hayvanlarını kurban pazarına teknelerle taşıdı.
Demre ilçesinde kurulacak hayvan pazarına Kapaklı Mahallesinde karadan ulaşım olmayan mevkide yetiştirdiği küçükbaş hayvanları tekne ile denizden Çayağzı limanına taşıdı.
Kurbanlık hayvanlarını karadan araç ulaşımının olmadığı bir mevkide yetiştirdiğini belirten Değirmenci, “Karadan taşıyamayınca bizde denizden tekneler ile taşımayı düşündük. Kurbanlık hayvanlarımızı kazasız belasız Çayağzı Limanı’na getirdik. Hayvanlarımız doğal ortamda yetiştikleri için eti çok lezzetli, daimi müşterilerim önceden kurbanlıklarını ayırdılar kurban pazarına az sayıda hayvan kaldı sanırım kalan hayvanları da orada satarak, bitiririz” dedi.

Demre’de kurbanlıklar tekne ile taşındı

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