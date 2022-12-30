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Denetim için gittiği inşaattan düştü!

30.12.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ait inşaatta numune alırken dengesini kaybederek 8 metreden asansör boşluğuna düşen yapı denetim çalışanı M.U.K. (29), yaralandı.

Denetim için gittiği inşaattan düştü!

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ait inşaatta meydana geldi. Yapı denetim laboratuvarında çalışan M.U.K., inşaattan numune alırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan M.U.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.U.K.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. (DHA)

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Siirt İnşaat

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