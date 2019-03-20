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Denetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 7 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi.

Denetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimi

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 7 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklara katılım belgeleri verildi.
Kentte çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda denetimli serbestlik hükümleri uygulanan, 13 ile 18 yaşları arasındaki 7 çocuğa, Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 hafta süreyle kayak eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, lisans ve sporcu kartlarını düzenlenen etkinlik ile aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erciyes Kayak Merkezi'ndeki etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı. Burada konuşan Abdulkadir Akın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da Denetimli Serbestlik Sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olabilmektedirler. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır" dedi.
Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan A.E. (16) de kayak sporuna hevesli ve meraklı olduğunu ifade etti. A.E. "Hocalarımız bizlere hep yardımcı oldular. Hayatımda daha önce hiç kayak yapmamıştım. Kayseri'de yaşamama rağmen ilk defa kayak yapmayı burada öğrendim. Merakım vardı; ama imkanım yoktu. Hevesliyiz ve meraklıyız. İnşallah bundan sonra devamı gelecektir. Bize bu imkanı veren devletimize, devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Denetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimiDenetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimiDenetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimiDenetimli serbestlikten yararlanan 7 çocuğa kayak eğitimi

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