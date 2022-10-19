Denetlemede 302 kozmetik ürün uygunsuz ve güvensiz çıktı! Yüz binlerce lira ceza... İşte o liste

TİTCK tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

302 KOZMETİK ÜRÜN UYGUNSUZ VE GÜVENSİZ

AA muhabirinin denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'de denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi.

813 BİN 584 LİRA PARA CEZASI

Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. (AA)

İŞTE O ÜRÜNLER





