HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denetlemede 302 kozmetik ürün uygunsuz ve güvensiz çıktı! Yüz binlerce lira ceza... İşte o liste

Denetlemede 302 kozmetik ürün uygunsuz ve güvensiz çıktı! Yüz binlerce lira ceza... İşte o liste

19.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan denetimlerde, denetlenen 371 kozmetik üründen 302'sinin uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlendi. Buna göre 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. İşte o güvensiz kozmetik ürünlerin listesi...

Denetlemede 302 kozmetik ürün uygunsuz ve güvensiz çıktı! Yüz binlerce lira ceza... İşte o liste

TİTCK tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

302 KOZMETİK ÜRÜN UYGUNSUZ VE GÜVENSİZ

AA muhabirinin denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'de denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi.

Son Dakika: AK Parti, tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu! Hapis cezası geliyorSon Dakika: AK Parti, tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu! Hapis cezası geliyor

813 BİN 584 LİRA PARA CEZASI

Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. (AA)

İŞTE O ÜRÜNLER

d1

d2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldiYaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyorAK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kozmetik

En Çok Okunan Haberler

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında asgari ücret mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında asgari ücret mesajı!

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.