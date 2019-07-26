Deneyimini en iyi yöneten markalar ‘Research Türkiye’de buluşuyor

Türkiye’nin marka platform gazetesi olarak yayın hayatına başlayan Research Türkiye, markalar için yeni bir sayfa açıyor.

Research Türkiye yöneticileri, yaptıkları açıklamada, “Markalar için uzun zamandır ihtiyacını hissettiğimiz bir çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilginin yayılması ve sürekli kayıt altında kalması için son yıllarda daha çok dijital ortamları tercih etmeye başladık. Ancak, basılı kaynakların güvenilirliği, tasarım gücü, bir prestij objesi olması ve bilimsel literatürün en önemli kısmını oluşturması sebebiyle, bir süredir üzerinde çalıştığımız yayınımızı hayata geçirmeye başladık. Hem mevcut araştırma yaptıran tüm kurumlar ve hem de araştırmaya uzak duranlar için çok değerli bir kaynak olacağına ve yaklaşımlarını değiştireceğimize inanıyoruz.

Research Türkiye ile kurum ve markaları, üniversiteler ve akademisyenleri, kamu kurumları ve yöneticileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, marka ve yönetim danışmanları, denetleme ve değerlendirme şirketleri, pazarlama iletişiminin bütün alanlarındaki şirketler ve araştırmayı işinde kullanan diğer yapıları bilimsel temelli, pazarlamadan satışa, insan kaynaklarından itibaren yerel ve küresel araştırma içeriklerinin, araştırmada yeniliklerin, trendlerin ve dünyadan bilgi ve röportajların, sektör taraflarının görüşlerinin ve haberlerinin paylaşılacağı yeni bir yayına kavuşuyor. Gazetemizin adı Research Türkiye, markalar için “Ne”, “Nasıl”, “Nerede”, “Neden”, “Ne zaman” soruları ile sektörde bilgi paylaşımını sağlayacak ve tüketiciye ulaşımda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Research Türkiye hem güçlü bir çağrışıma sahip, hem de tüm gazetelerde bir anda ayrışıp, marka bilinirliğinde öne çıkacak güce sahip bir yayın organıdır. Basılı sayı, internet sitesi, sosyal medya hesapları, ara bültenleri ile sektördeki bütün taraflara ulaşmayı hedefliyor. Doğrudan marka ile ilgili 100 binin üzerinde profesyonel ilgi alanımızda olacak. Markanın dokunduğu tüm alanlar gazetemizinde de ilgi alanları. Bu nedenle Türkiye’de marka ile büyüyen tüm kurumlara da gazetemizin sayfaları açık. Gazetenin editoryal içeriği, gazete yayın kurulu tarafından yönetiliyor. Gazete içinde paylaşabileceğiniz araştırmalar, röportajlar, makaleler, sektör haberleri, araştırmada yenilikler, yurtiçi ve yurtdışı başarılarınız gibi pek çok konu ile marklar sektörel paylaşımlarda bulunarak yer alabilir” dediler.

