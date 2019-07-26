HABER

Deneyimini en iyi yöneten markalar ‘Research Türkiye’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin marka platform gazetesi olarak yayın hayatına başlayan Research Türkiye, markalar için yeni bir sayfa açıyor.Research Türkiye yöneticileri, yaptıkları açıklamada, “Markalar için uzun zamandır ihtiyacını hissettiğimiz bir çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Deneyimini en iyi yöneten markalar ‘Research Türkiye’de buluşuyor

Türkiye’nin marka platform gazetesi olarak yayın hayatına başlayan Research Türkiye, markalar için yeni bir sayfa açıyor.
Research Türkiye yöneticileri, yaptıkları açıklamada, “Markalar için uzun zamandır ihtiyacını hissettiğimiz bir çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilginin yayılması ve sürekli kayıt altında kalması için son yıllarda daha çok dijital ortamları tercih etmeye başladık. Ancak, basılı kaynakların güvenilirliği, tasarım gücü, bir prestij objesi olması ve bilimsel literatürün en önemli kısmını oluşturması sebebiyle, bir süredir üzerinde çalıştığımız yayınımızı hayata geçirmeye başladık. Hem mevcut araştırma yaptıran tüm kurumlar ve hem de araştırmaya uzak duranlar için çok değerli bir kaynak olacağına ve yaklaşımlarını değiştireceğimize inanıyoruz.
Research Türkiye ile kurum ve markaları, üniversiteler ve akademisyenleri, kamu kurumları ve yöneticileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, marka ve yönetim danışmanları, denetleme ve değerlendirme şirketleri, pazarlama iletişiminin bütün alanlarındaki şirketler ve araştırmayı işinde kullanan diğer yapıları bilimsel temelli, pazarlamadan satışa, insan kaynaklarından itibaren yerel ve küresel araştırma içeriklerinin, araştırmada yeniliklerin, trendlerin ve dünyadan bilgi ve röportajların, sektör taraflarının görüşlerinin ve haberlerinin paylaşılacağı yeni bir yayına kavuşuyor. Gazetemizin adı Research Türkiye, markalar için “Ne”, “Nasıl”, “Nerede”, “Neden”, “Ne zaman” soruları ile sektörde bilgi paylaşımını sağlayacak ve tüketiciye ulaşımda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Research Türkiye hem güçlü bir çağrışıma sahip, hem de tüm gazetelerde bir anda ayrışıp, marka bilinirliğinde öne çıkacak güce sahip bir yayın organıdır. Basılı sayı, internet sitesi, sosyal medya hesapları, ara bültenleri ile sektördeki bütün taraflara ulaşmayı hedefliyor. Doğrudan marka ile ilgili 100 binin üzerinde profesyonel ilgi alanımızda olacak. Markanın dokunduğu tüm alanlar gazetemizinde de ilgi alanları. Bu nedenle Türkiye’de marka ile büyüyen tüm kurumlara da gazetemizin sayfaları açık. Gazetenin editoryal içeriği, gazete yayın kurulu tarafından yönetiliyor. Gazete içinde paylaşabileceğiniz araştırmalar, röportajlar, makaleler, sektör haberleri, araştırmada yenilikler, yurtiçi ve yurtdışı başarılarınız gibi pek çok konu ile marklar sektörel paylaşımlarda bulunarak yer alabilir” dediler.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandıHrant Dink davasının firari sanığı yakalandı
Sivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyorSivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.