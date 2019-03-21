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Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ünlü manken Deniz Akkaya, aralarında yaşanan gerginlik sonrası mahkemeden Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ünlü manken Deniz Akkaya, aralarında yaşanan gerginlik sonrası mahkemeden Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Serengil’e 2 ay süresince Akkaya hakkında konuşma yasağı ve 200 metreden fazla yaklaşmama yasağı koydu.
Bakırköy Aile Mahkemesine başvuran Deniz Akkaya, hakkında sosyal medya ve televizyon kanalarında açıklama yapan Seren Serengil hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Bakırköy Aile Mahkemesi, Akkaya’nın talebini kabul ederek Seren Serengil hakkında tedbir kararı konulmasına hükmetti. Mahkeme, Seren Serengil’in 2 ay boyunca Deniz Akkaya hakkında tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlardan uzak durmasını ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini kararlaştırdı. Serengil’e Akkaya’ya ve çocuğu ile yakınlarına 200 metreden fazla yaklaşma yasağı koyan mahkeme, ayrıca Serengil’in taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahı var ise bu süre boyunca polise teslim etmesini hükme bağladı.

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