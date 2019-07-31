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Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 21:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı

Mehmet İNAN/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü'nde meydana geldi. Yüzmek için İznik Gölü'ne gelen 5 arkadaş, iddiaya göre deniz bisikleti kiralayarak göle açıldı. Bir süre sonra deniz bisikletinin su aldığını fark eden gençlerin yardım istemesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gençleri kurtarırken, halat yardımıyla deniz bisikletini kıyıya çekti.

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Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardıDeniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı

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