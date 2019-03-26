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Deniz Köken: “5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Deniz Köken: “5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki programda vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim ziyaretleri sırasında birçok vatandaşın iş isteğinde bulunduğunu belirten Köken, “En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor, kağıt koyuyorlar. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz” dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ’Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar’ Programında vatandaşlarla bir araya geldi. Osmanlı Parkı’ndaki alanda gerçekleşen programa Köken’in yanı sıra AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla başlayan programda 31 Mart yerel seçimine günler kala Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin önemine dikkat çekildi. Programda vatandaşlara seslenen Köken, ilçede seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri anlatırken seçimler için vatandaştan destek istedi.

"5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız”
Seçim ziyaretlerinde kendisinden en çok iş istendiğini dile getiren ve istihdam konusunda yeni alanlar oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor. Cebime kağıt koyuyorlar akşamları bakıyorum. Hedefimiz şu; bu şehirde 0-19 yaş grubunun şehre oranı yüzde 28, yaklaşık yüz bin çocuk ve genç var. Bunları bizim mutlaka hem faaliyetlerle hem de istihdamla ilgili yönlendirmemiz, ön açmamız lazım. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her kesime dokunmak zorundayız”
Genç yaşlı, kadın erkek her kesime yönelik projelerle vatandaşla hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Köken, “Rami’deki milli kütüphaneyi şehirle entegre ederek ve havalimanına hizmet veren kurumların lojistik merkezlerini bu güzergahta hizmet verir hale getirmek suretiyle epey bir bölümü iş imkanına çevirmiş olacağız. Bizim için herhangi bir konu gibi buda önemli bir konu, biz her kesime dokunmak zorundayız. Çünkü birbirinden bağımsız hareket edemeyiz. Bu şehirde yaşayan bütün canlıları hayvanlar da dahil, hepsinin haklarını sosyal alanlarını kullanabilme konusunda ortak mücadele etmemiz lazım” diye konuştu.

Deniz Köken: “5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız

Deniz Köken: “5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız

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