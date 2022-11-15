HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deniz otobüsü için bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Deniz otobüsü için bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

15.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün gece herkesi korkutan bir olay yaşandı. İstanbul seferini yapan deniz otobüsü seferi için bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler hareket geçerken, aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İhbarı yapan Emre A. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde deniz otobüsünü kaçırdığı için asılsız ihbarda bulunduğunu söyleyen Emre A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

Deniz otobüsü için bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı! Sebebi 'pes' dedirtti

Bursa'da dün akşam saatlerinde 155 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişi, "Bursa- İstanbul seferini yapan deniz otobüsünde bomba var” ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iskeledeki bütün deniz otobüslerinde arama yaptı.

c9b55142615dfc415fca5e5fac7935d6

Bursa’dan saat 19.15'te İstanbul’a gitmek için hareket eden deniz otobüsü de Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Yolcular tahliye edilerek deniz otobüsü didik didik arandı. Ancak aramalarda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular, başka bir feribota aktarılarak Sahil Güvenlik botları eşliğinde Mudanya'ya getirildi.

bc908e3319c2f7c14c70b81a6758b175

TÜM DENİZ OTOBÜSLERİ ARANDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Bu hatlarda çalışan tüm deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanya'ya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı" dedi.

a258ad4e1e3506226e6b02d66114ba2a

SEYAHAT ETTİĞİ OTOBÜSTE YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asılsız ihbarı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Emre A. olduğunu belirledi. Emre A., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüs, otoyolda durdurularak gözaltına alındı.

1b6091f01af04491cf524d5a8754c6cd

Emniyete götürülen Emre A. ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Emre A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Şaşkına çeviren görüntü! Feryadını duyan telefona sarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Feryadını duyan telefona sarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktıYüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı
Saldırganın yanındaki kadınlar kim?Saldırganın yanındaki kadınlar kim?
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa bomba deniz otobüsü seferleri

En Çok Okunan Haberler

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Balkonda 5 ayda bitirdiler! Bu araç için 25 bin TL harcadılar

Balkonda 5 ayda bitirdiler! Bu araç için 25 bin TL harcadılar

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.