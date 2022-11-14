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Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan sarkarak girmek istedi, halat kısa kalınca...

14.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1’inci katındaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir (72), bir ucunu bacağına bağladığı halat kısa kalınca asılı kaldı. Çelikdemir'in yardım çağrısını duyan komşuları telefona sarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları...

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan sarkarak girmek istedi, halat kısa kalınca...

Hatay'ın İskenderun ilçesi'ndeki Süleymaniye Mahallesi'nde oturan İbrahim Çelikdemir, dışarı çıkarken 1’inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu. Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı.

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BACAĞINDAN ASILI KALDI

Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı. İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir’in dairesine girdi. Ekipler, ardından da Çelikdemir’i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.

(DHA)

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Hatay anahtar halat

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