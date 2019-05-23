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Deniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde bir tekneye düzenlenen operasyonda, avlanması yasak olan 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

Deniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira ceza

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde bir tekneye düzenlenen operasyonda, avlanması yasak olan 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi. Teknedeki 2 kişiye, toplam 24 bin 547 TL para cezası kesildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında deniz patlıcanı avladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bugün saat 02.00 ile 08.00 arasında bölgeyi araştıran ekipler, tespit edilen teknede yapılan kontrolde, 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirdi.
Deniz patlıcanları, tekrar denize bırakılırken, yasak avlanan teknedeki 2 kişiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplam 24 bin 547 TL para cezası kesildi. Avcılıkta kullanılan malzemelere de el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Deniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira cezaDeniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira cezaDeniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira cezaDeniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira ceza

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