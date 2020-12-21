Deniz Seki kan grubuna göre beslendi iğne ipliğe döndü! Yaklaşık 3 ayda...

Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Seki, kan grubuna göre beslenme şeklini uygulayarak 2.5 ayda 22 kilo verdi. Hal böyle olunca binlerce kişi 'kan grubuna göre beslenme nedir?' şeklinde soru sormaya başladı. Belki de yaptığınız diyet size uygun değildir. Kan grubu diyetini duydunuz mu? KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME NEDİR? Peter D'Adamo, 1996 yılında insanların nasıl daha sağlıklı, daha uzun yaşayabileceklerini ve kan gruplarına göre yemek yiyerek ideal kiloya nasıl ulaşabileceklerini anlattığı bir kitap yayınladı. Ona göre, kişinin çeşni, baharat ve hatta egzersiz seçimi kan grubuna bağlı olmalıdır. Kısa süre sonra kitap en çok satanlar listesine girdi ve dünyanın her yerdeki insanlar kan gruplarına göre, alışveriş listelerini gözden geçiriyor yemeklerini, egzersizlerini buna göre planlıyorlardı. 0 kan grubuna sahip olanlar; yüksek proteinli yiyecekleri seçmeli ve bol miktarda et, sebze, balık ve meyve yemeli, ancak tahılları, fasulyeleri ve baklagilleri sınırlamalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, yosun, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı en iyisidir; buğday, mısır ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.

A grubuna sahip olanlar; meyve, sebze, soya peyniri, deniz ürünleri, hindi ve tam tahılları seçmeli ancak etten kaçınmalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya en iyisidir; süt, buğday, mısır ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır. B grubuna sahip olanlar; et, meyve, süt ürünleri, deniz ürünleri ve tahıllar dahil olmak üzere çeşitli bir diyet seçmelidir. Kilo vermek için B tipi bireyler yeşil sebzeleri, yumurtaları, karaciğeri ve meyan kökü çayını seçmeli, ancak tavuk, mısır, yer fıstığı ve buğdaydan uzak durmalıdır. AB grubuna sahip olanlar; süt, soya peyniri, kuzu eti, balık, tahıl, meyve ve sebze yemelidir. Kilo kaybı için soya peyniri, deniz ürünleri, yeşil sebzeler ve yosun en iyisidir ancak tavuk, mısır, karabuğday ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır. Belirtildiği gibi, kan grubu diyetleri için öneriler, yiyecek seçimlerinin çok ötesine uzanır. Örneğin, 0 tipi kanı olan kişilere yüksek yoğunluklu aerobik egzersizi seçmeleri ve hassas mideleri için takviyeler almaları tavsiye edilirken, A tipi kanı olanlar düşük yoğunluklu aktiviteleri seçmeli ve rutinlerinin bir parçası olarak meditasyonu dahil etmelidir.