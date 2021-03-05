Deniz suyunun çekilmesiyle antik kentin limanının bir kısmı ortaya çıktı

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olduğu ortaya çıkan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oluştu. Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi, mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.

"AKDENİZ'DE İZLERİ OLAN TEK LİMAN"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, "Küçük bir oranda çekilme dahi olsa tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeipolis'in limanı, Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçları ile tarihi taşların su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tarhan, antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini kaydetti.

(AA)

