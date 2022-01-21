Deniz ürünlerinden asla vazgeçemem diyorsanız pesketaryen beslenmeyi mutlaka öğrenmelisiniz!

İtalyanca pesce (balık) ve İngilizce vegetarian (vejetaryen) kelimelerinin birleştirilmesi ile elde edilen pesketaryen, beslenme türü olarak bugün milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. Pesketaryen kısaca deniz ürünleri tüketerek beslenenler için kullanılıyor. Pesketaryenler, daha hafif olan deniz ürünleri sayesinde başta obezite olmak üzere kalp damar hastalıklarına ve unutkanlığa daha az yakalanırlar. Peki, sebze yemekleriyle de oldukça uyumlu olan pesketaryen beslenme biçimi nasıl yapılır, neleri kapsar ve faydaları nelerdir? İşte detaylar!

PESKETARYEN DİYET FAYDALARI

Pesketaryen beslenenlerin önceliği bu besleme türünün sağlığa daha faydalı olduğunu düşünmeleri. Her öğün yeşillik ve sebze tükettikleri için daha az kalori alarak obeziteye yakalanma riskini düşürürler. Kırmızı etin kalp krizi, damar tıkanıklığı ve kolesterole neden olduğu düşünülürse bu hastalıklara yakalanma riskinin azaltabilirler. Pesketaryen beslenmeyi benimseyenler ayrıca canlı hayvan yetiştiriciliğine karşı oldukları için düşük karbon ayak izine sahip olan deniz mahsullerini tercih ederler. Daha çevreci olan bu beslenme biçimine sahip kişiler daha az sera gazı salınımında bulunurlar.

PESKETARYEN DİYET NASIL UYGULANIR?

Pesketaryen diyette hayvansal ürünler ve deniz mahsulleri serbest bir biçimde tüketilir. Sabahları kahvaltılarınızda yumurta, peynir ve süt ürünlerine yer verebilirsiniz. Öğlen ve akşam yemeklerinde balık, karides ve diğer kabuklu deniz ürünleri tercih edebilirsiniz. Deniz mahsulleri yanında bol yeşillik içeren salatalar ya da makarna, pirinç gibi tahıl ve bakliyatlar ile çorba yiyebilirsiniz.

PESKETARYEN DİYET HANGİ GIDALARI KAPSAR?

Pesketaryen diyet uygulayanlar aşağıdaki gıdaları rahatlıkla tüketebilir:

Süt ve süt ürünleri

Yumurta

Her türlü sebze ve meyveler

Tahıllı gıdalar

Bakliyatlar

Kuru yemişler

Her türlü deniz mahsulleri

Pesketaryen diyet için uygun olmayan gıdalar ise şöyle:

Kümes hayvanları eti

Çiftlik hayvanları eti (büyükbaş ve domuz gibi)



