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Deniz yüzeyinde korkutan görüntü! Beyaza büründü

04.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Gemlik'te deniz yüzeyinde meydana gelen renk değişimi korkuttu. Vatandaşlar ilk başta deniz kirliliği olduğunu düşünürken, uzmanlar denizdeki renk değişiminin denizdeki popülasyonun ve oksijenin çoğalmasıyla yaşanan 'plankton patlaması' sebebiyle meydana geldiğini söyledi

Deniz yüzeyinde korkutan görüntü! Beyaza büründü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 'plankton patlaması' sonucu deniz yüzeyinde renk değişimi meydana geldi. Gemlik Körfezi'nin birçok kısmında suyun yüzeyinde beyazlıklar oluştu. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi. Denizin renginin değiştiğini gören vatandaşlar ilk başta deniz kirliliği olduğunu düşünürken, uzmanlar denizdeki renk değişiminin denizdeki popülasyonun ve oksijenin çoğalmasıyla yaşanan 'plankton patlaması' sebebiyle meydana geldiğini söyledi.

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'EKOLOJİK BİR OLAY'

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye'nin birçok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara Denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır."

Yapılan incelemenin ardından ortaya çıkan raporda, geminin denizi kirletmediği beyaz plankton patlamasının geminin etrafına toplandığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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