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Denizaltı faciasının ardından Devlet Başkanı harekete geçti!

30.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya açıklarında 3 gün önce kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti. Mürettebatının, birlikte 'Elveda' diyerek şarkı söylediğini görüntüler Endonezya ordusu tarafından paylaşıldı. Devlet Başkanı Joko Widodo, 53 mürettebatın ailesi için yeni evler inşa edeceklerini söyledi.

Denizaltı faciasının ardından Devlet Başkanı harekete geçti!

Endonezyalı askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu. Endonezya Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu açıklamıştı.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti. Endonezya donanması kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti. Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

DEVLET BAŞKANI AİLELERE EV SÖZÜ VERDİ

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali adasının 60 mil açıklarında kaybolan KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına geçtiğimiz pazar günü ulaşılmış, denizaltındaki 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, batan denizaltı mürettebatının aileleri ile Doğu Java'da bulunan deniz hava üssünde bir araya geldi.

Widodo burada yaptığı açıklamada, mürettebatın ailelerine yeni ev sözü vererek, "Sizin isteklerinize uygun şekilde evler inşa edeceğiz" dedi. Widodo, hayatını kaybeden mürettebatın askeri rütbelerinin yükseltileceğini ve çocuklarının eğitimini finanse edeceğini de söyledi.

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