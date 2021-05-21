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  4. Denizanası sanarak yiyorlar! Plastik poşetler caretta carettaları öldürüyor

Denizanası sanarak yiyorlar! Plastik poşetler caretta carettaları öldürüyor

21.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sonrası sahillere akın eden kişilerin çöplerini geride bıraktığına dikkat çeken Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) kurucusu Seher Akyol, caretta carettaların plastik poşetleri denizanası sanarak yediğini, bunun da ölümlerine neden olduğunu söyledi.

Seher Akyol, kontrollü normalleşme döneminde insanların sıcaktan bunalarak deniz kenarına geldiğini, ancak ayrılırken çöplerini toplamadan gittiğini söyledi. Seher Akyol, geride bırakılan çöplerin doğaya ve caretta carettalara zarar verdiğini aktardı.

POŞETLER ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR

Sezon öncesinde sahilleri caretta carettalar için temizlediklerini vurgulayan Akyol, "Sezon boyunca temizlediğimiz sahillerimiz gördüğünüz gibi çöp dolu. Bu çöpler çirkin görselliğin yanı sıra, maalesef carettalarımıza zarar veriyor. Carettalar denizanası sandığı için poşetleri yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Kısıtlamalar bittikten sonra insanlar sahillere geldi ve çöplerini bırakıyor. Sizlerden ricam lütfen çöplerinizi yanınızda götürün, nasıl bulduysanız öyle bırakın. Bu bir farkındalık projesi. Doğa, çevre, canlılar adına sahillerde çöp olmamalı" diye konuştu.

DHA

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