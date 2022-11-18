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DenizBank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? DenizBank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DenizBank uzun zamandır varlığını sürdüren ve önemli bir müşteri kapasitesine sahip bir bankadır. Bankalar son dönemlerde online ve telefon bankacılığında hizmetlerini arttırsa da bankadan direk işlem yaptırmak isteyen müşteriler için bankaların açılış ve kapanış saatleri önem arz etmektedir. Deniz Bank da geniş müşteri kapasitesi ile sıkça mesai saatleri merak edilen bir bankadır. DenizBank şubeleri saat kaça kadar çalışıyor, hafta sonu açık mı?

DenizBank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? DenizBank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DenizBank müşterileri bankadaki işlemleri için bankanın mesai saatlerini, öğle molası saatlerini ve ya cumartesi günü açık olup olmadığı gibi detayları öğrenmek için web üzerinden araştırma yapar. Deniz Bank geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Bu sebeple birçok kişi tarafından DenizBank’ın mesai saatleri öğrenilmek isteniyor. Peki, DenizBank mesai saatleri nedir?

DenizBank çalışma saatleri nedir?

DenizBank ülkemizde önem taşıyan bankalardan biridir. Hizmetleri ve müşteri portföyü ile önemli bir yede bulunan banka uzun yıllardır müşterilerine hizmet vermektedir. Banka müşterilerinin öğrenmek istediği konulardan biri bankanın çalışma saatleridir. DenizBank mesai saatleri şu şekildedir:

  • DenizBank hafta içi mesai saatleri: 09.00 - 17.00
  • Deniz bank hafta sonu mesai saatleri: Kapalı

DenizBank saat kaçta açılıyor?

DenizBank müşterileri bankadaki işlemlerini tamamlayabilmek için DenizBank açılış saatini ilmek isterler. DenizBank açılış saati 09:00 olarak belirtilmiştir. DenizBank açılış saati bayramlarda ve özel günlerde farklılık gösterese de genellikle DenizBank şube çalışma saatleri tüm ülkede 09.00’da başlar. DenizBank çalışma saatleri bazı istisnalar hariç 09.00 - 17.00 şeklindedir. DenizBank şubeleri bu saat aralığında müşterilerine hizmet vermektedir.

Denizbank öğle arası saatleri yani 12.30 - 13.30 saatleri arasında kapalıdır. Banka çalışanları bu bir saatlik sürede öğle molası vermektedir. Bu bir saatlik süre sonunda banka tekrar açılıp hizmet vermeye devam etmektedir.

DenizBank saat kaçta kapanıyor?

DenizBank mesai saati 17:00’de biter. Banka müşterileri 17.00’a kadar yapmak istedikleri işlemleri tamamlamalılar. DenizBank kapanış saati bayramlar ve özel günlerde değişiklik gösterse de DenizBank şube çalışma saatleri bitişi 17:00 olarak belirtilmektedir.

Denizbank cumartesi günleri açık mı?

DenizBank hafta içi hizmet veren bir bankadır. Hafta sonu kapalı olan banka cumartesi günü hizmet vermemektedir. DenizBank müşterilerine hafta içi pazartesi ve cuma günleri arası 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Özel günler ve bayramlar gibi istisnalar olmadığı durumlarda DenizBank mesai saatleri bu şekildedir.

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