İSTANBUL (AA) - DenizBank, Mastercard ilk World Elite ürünü "DenizPrivate Limited Edition"ı hizmete sundu

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, DenizPrivate'ı yenileyerek tüm dünyada en üst segment kart sahiplerinin kullandığı Mastercard World Elite kartı "DenizPrivate Limited Edition"ı Özel Bankacılık müşterilerinin hizmetine sundu.

"Sizin için, size özel bir dünya" mottosu ile hizmete alınan "DenizPrivate Limited Edition Mastercard", müşterilerine sadece Türkiye’de değil, Mastercard World Elite ayrıcalıkları ile tüm dünyada geniş yelpazede indirim ve ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı sunuyor. Bu mottoyu tasarımına da taşıyan "DenizPrivate Limited Edition", kart sahibinin baş harflerinin yer aldığı mat siyah renk ve özel dikey tasarımıyla da karta kişisel bir imza atılmasını hedefliyor.

\

- "125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı"

Verilen bilgiye göre, DenizPrivate Limited Edition’ın sunduğu özel avantajlar şöyle:

Yurt dışında 125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı üstelik lansmana özel ilk girişler DenizPrivate Limited Edition’ın hediyesi. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Bodrum Milas Havalimanı iç ve dış hatlarda bir misafir ile birlikte ücretsiz lounge. Yurt dışında konaklama ve restoran harcamalarına yüzde 10 indirim. Yurt içinde otel harcamalarına yüzde 10 indirim. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki havalimanlarında iç ve dış hat terminallerinde otopark ve vale hizmetlerinde yüzde 50 indirim. Türkiye’nin her yerinde pazar kahvaltılarına yüzde 30 indirim.