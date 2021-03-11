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Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

11.03.2021 22:13 | Son Güncelleme:
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Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

Denizde balıkçılar tarafından bulunan iPhone 12 konteyneri sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram, Twitter, ve YouTube’da yayılan balıkçıların videosu pek çok yorum ve beğeni aldı. Fırtınadan dolayı denize düştüğü tahmin edilen iPhone 12 konteynerının hangi ülkede bulunduğu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. İşte, denizde bulunan iPhone 12 videosunun detayları!

Denizde bulunan iPhone 12 videosu sosyal medyada hızla yayılıyor. Deniz yolu esnasında balıkçılar tarafından bulunan telefonların videosunun gerçek olup olmadığı henüz açıklanmadı. Ancak, balıkçılarının sevinçleri de gözlerden kaçmadı. İşte, denizde iPhone 12 konteyneri bulunan videonun detayları…

DENİZDE BULUNAN iPHONE 12 VİDEOSU GERÇEK Mİ?

Balıkçılar tarafından denizin ortasında bulunan iPhone12 konteyneri sosyal medyada hızla yayılıyor. Balıkçı teknesinde çekilen videonun hangi tarihe ait olduğu bilinmiyor. Ancak, videoda balıkçılar bir kısmı parçalanan konteynere yaklaşarak içine baktıklarında onlarca iPhone 12 ile karşılaşıyor.

Bu duruma çok sevinen balıkçılar ıslık çalıyor. Bazı kutular tekneye alınırken, bazıları ise denize düşüyor. Videonun doğru olup olmadığı ve hangi ülkede çekildiği ise henüz bilinmiyor.


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