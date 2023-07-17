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  4. Denizde can pazarı kamerada! Boğulmak üzere olan kişiyi vatandaşlar böyle kurtardı

Denizde can pazarı kamerada! Boğulmak üzere olan kişiyi vatandaşlar böyle kurtardı

17.07.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları denize atlayarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtardı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Korkutan olay dün saat 19.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla geldiği Kireçburnu’nda serinlemek için denize giren Hakan D. bir anda çırpınmaya başladı.

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Durumu fark eden arkadaşları denize atlayarak Hakan D.’yi sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Hakan D.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer boğulma

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