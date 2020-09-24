Denizde kafasına halat çarpan balıkçı hayatını kaybetti

Sinop’ta denizde balık tutarken balıkçı teknesinde kafasına halat çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop açıklarında 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı balıkçı teknesiyle Karadeniz’e açılan 19 yaşındaki Enes Gülboy, kafasına halat çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülboy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Enes Gülboy’un memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

