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Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu

06.04.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi’nde iddiaya göre gezmek için çocuğu birlikte sahile gelen anne anlık dalgınlığı sonucu 3 yaşındaki kızı ortadan kayboldu.

Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi’nde iddiaya göre gezmek için çocuğu birlikte sahile gelen anne anlık dalgınlığı sonucu 3 yaşındaki kızı ortadan kayboldu. Anne, kızını göremeyince bir anda panikledi. Etrafındaki kişilerden de yardım isteyen anne sahilde çocuğunu aramaya başladı. Devriye görevini yapan Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu bulan vatandaşlardan alarak annesini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri çocuğu annesine teslim etti.

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