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  4. Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu

Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu

Perşembe Medresönü Balıkçı Barınağı açıklarında bir ceset gören balıkçılar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bir süre sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Şanlıurfa’dan kente fındık hasadı için gelen ve 21 Ağustos Cuma günü serinlemek için Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde denize girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş’a ait olduğu belirlendi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZENCİRCİ'NİN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Perşembe ilçesi Çaka Plajı mevkisinde 11 Ağustos tarihinde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci’nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. (İHA)

Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu

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