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  4. Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

28.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da mart ayının son günleri yaşanırken görüntüler yazı aratmıyor. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda çıkarıyor. Denize girip güneşlenen onlarca kişinin keyifli anları yazın gelişini bekleyenleri heyecanlandırıyor.

Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 37, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

MANZARA İZLEYİP SPOR YAPTILAR

Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.

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İHA

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antalya
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