Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 37, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

MANZARA İZLEYİP SPOR YAPTILAR

Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.

İHA

