Milli Mücadele'nin seyrinin değişmesinde İnebolu'nun çok önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Kömeçoğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin en kritik günlerinde 'Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da' diyerek ilçemizin üstlendiği stratejik görevin önemine vurgu yapmıştır. Bu nedenle İnebolu, Milli Mücadele'de önemli bir yere sahip." dedi.

Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Eyüp Kömeçoğlu, buradaki törende yaptığı konuşmada, paneli, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere katkı sunmak, kurtuluş mücadelesinde önemli görev üstlenen İnebolu ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dolmabahçe ve Kastamonu Rotary kulüpleri tarafından düzenlenen "Denizdeki Kuvayı Milliye ve İnebolu Paneli" öncesi İnebolu Limanı'nda tören düzenlendi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "İnebolu'daki irili ufaklı tekneler Kurtuluş Savaşı'nın sadece demirini değil, aynı zamanda bağımsızlık, hürriyet ve ulusal onur ateşini de taşıdı." dedi.

Tören, İnebolu Belediyesi Heyamola ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Daha sonra İnebolu Türk Ocağı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü emekli tümamiral Cem Gürdeniz yaptı.

Gürdeniz, Atatürk'ün 26 Nisan 1920'de Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'e yazdığı mektubun ardından Rusya'nın Batum, Tuapse ve Novorossiysk limanları üzerinden 1920-1922 yıllarında İnebolu, Trabzon ve Samsun limanlarına 300 bin ton harp malzemesi taşındığını anlattı.

Mevcut savaş malzemelerinin de batı cephelerine taşınmak üzere Doğu Karadeniz limanlarından deniz yoluyla İnebolu'ya getirildiğini belirten Gürdeniz, "İnebolu'daki irili ufaklı tekneler Kurtuluş Savaşı'nın sadece demirini değil, aynı zamanda bağımsızlık, hürriyet ve ulusal onur ateşini de taşıdı." ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nın cephanesinin İnebolu, Samsun ve Trabzon üzerinden taşındığını dile getiren Gürdeniz, şunları kaydetti:

"Ancak Karadeniz limanları içinde İnebolu özel bir yere sahiptir. Birincisi 300 bin tonun kabaca yüzde 60'ı İnebolu'dan sevk edildi. İkincisi de sevkiyat cephaneyi sadece limana getirmekle bitmedi. Önce Kastamonu, oradan da Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşan İstiklal Yolu'nu ve ona stratejik değer katan kağnı donanmasını İnebolulular kurdu ve donattı."