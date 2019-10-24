Denizdeki plastiklerden Coca-Cola şişesi üretildi

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan ilk numune şişesini tanıttı. Şişe, başarıyla geri dönüştürülen, yiyecek ve içecek ambalajlarında deniz çöpü kullanılarak üretilen ilk plastik şişe oldu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz plajlarından toplanan plastikler ile yüzde 25’i geri dönüştürülmüş plastikten oluşan yaklaşık 300 numune şişe üretildi. Bunun şimdilik küçük bir adım olduğu ancak söz konusu teknolojinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırıyor ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde ediliyor. Bu sayede, düşük kalite plastiklerin tekrar kullanılması mümkün olabilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu şişe devrim niteliğindeki "gelişmiş geri dönüşüm" teknolojilerinin dönüşüm potansiyelini göstermek için geliştirildi. Bu sayede önceden kullanılmış herhangi bir plastik malzeme, yiyecek veya içecek ambalajları için gerekli yüksek kalitede geri dönüştürebilecek. İleri geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırır ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde edilir. Bu da demek oluyor ki, çoğunlukla doğaya gömülen ve yakmaya gönderilen düşük kalite plastikler aslında tekrar kullanılabilirler.