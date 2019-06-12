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‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çevre günü dolayısıyla Gemlik’te deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, plastik kasa ve sandalye gibi atıkları sergileyerek kirliliğe dikkat çekti.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda deniz dibinde dalgıçlar aracılığıyla temizlik yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çevre günü dolayısıyla Gemlik’te deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, plastik kasa ve sandalye gibi atıkları sergileyerek kirliliğe dikkat çekti.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda deniz dibinde dalgıçlar aracılığıyla temizlik yapıldı. Denizden çıkanlar sahilde sergilendi. Denizden çıkarılan atıklar içinde şişelerden plastik torbalara, metal atıklardan pet şişelere, plastik kasadan sandalyeye kadar çeşitli atıklar olduğu görüldü. Derelerle taşınan, gemilerden atılan ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan bu atıkların deniz tabanında oksijensizliğe yol açtığı, bunun da denizdeki canlı hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla artan nüfus ve ona bağlı artan tüketim ile her geçen gün biraz daha kirlenen çevrenin korunması için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından beri deniz yüzeyi ve sahil temizliğine ağırlık verdiklerini hatırlatan Alinur Aktaş, “Bugüne dek deniz yüzeyinden deniz süpürgesi ile toplanarak bertaraf edilen atık miktarı yaklaşık 500 metreküp, kıyı ve plajlarımızdan temizlik ekiplerimiz ile toplanarak bertaraf edilen toplam atık miktarı da 56 bin metreküpü buldu. Biz büyükşehir belediyesi olarak çevreye olan hassasiyetimizi bütün hizmetlerimizde göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevreye karşı daha hassas davranmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün
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