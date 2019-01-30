Denize düşen şahsı polis kurtardı

İzmir’de dengesi kaybederek denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren şahıs yunus ekibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesinde saat 18.00’da Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana gelen olayda alkollü olduğu ileri sürülen S.Y. (35), deniz kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Y.’nin yardım çığlıklarını duyan ve bölgede devriyede olan motosikletli yunus timlerinde görevli polisler Buğra Akbulut ile Recep Gül, hemen yardıma koştu. Polis memurları denize atlayarak S.Y.’i kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından S.Y. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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