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Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 08:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklardan denize düşen bir kişiyi kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.Alınan bilgiye göre, olay, İskenderun ilçesi ile Arsuz ilçesi arasında bulunan Karaağaç mevkisinde deniz kenarında yaşandı.

Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklardan denize düşen bir kişiyi kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Alınan bilgiye göre, olay, İskenderun ilçesi ile Arsuz ilçesi arasında bulunan Karaağaç mevkisinde deniz kenarında yaşandı. Deniz kenarındaki kayalıkların üzerinden denize düşen Eşref Özişler (49) gözden kayboldu. Bölgede denize giren ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup durumu fark ederek Özişler’i kurtarmak için birlikte hareket ederek çalışma başlattı. Bu sırada haber verilen Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Acil Müdahale Timinde bulunan dalgıçlarda olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Kısa süre sonra denizde kendisinden geçmiş halde bulunan Eşref Özişler sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen Özişler çevredeki vatandaşların da yardımıyla hazır bekletilen 112 acil servis ambulansı ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşref Özişler’in sinir krizi geçiren oğlu ise bir akrabası tarafından tokat atılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan bir kişi şahsın denize düştüğünü görünce hemen kurtarmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık yarım saat suda kaldı sahil güvenlikte geldi kendisini bulduğumuzda yarı baygındı alkollü olduğunu öğrendik denizden çıkardık ve ambulansa bindirdik" dedi.
Çok su yuttuğu belirtilen Eşref Özişler İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği

Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği

Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği

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