Denize giren kaşınarak çıktı! Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı

Kurban Bayramı tatili için Karasu’ya gelen vatandaşlardan bazıları denize girdikten bir süre sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KAYMAKAMLIK DENİZE GİRMEYİ YASAKLADI

Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı.

Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Denizden alınan örnek ise incelenmek üzere laboratuvara götürülerek şikayetlerin sebebi araştırılmaya başlandı. (İHA)



