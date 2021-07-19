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  4. Denize giren kaşınarak çıktı! Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı

Denize giren kaşınarak çıktı! Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı

19.07.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan vatandaşlar hastaneye başvururken, kaymakamlık denize girmeyi yasakladı.

Denize giren kaşınarak çıktı! Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı

Kurban Bayramı tatili için Karasu’ya gelen vatandaşlardan bazıları denize girdikten bir süre sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KAYMAKAMLIK DENİZE GİRMEYİ YASAKLADI

Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı.

Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Denizden alınan örnek ise incelenmek üzere laboratuvara götürülerek şikayetlerin sebebi araştırılmaya başlandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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