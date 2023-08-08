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Denize girmek yasak mı? Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasak? Peş peşe açıklamalar!

08.08.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denize girmek yasak mı, sorusunun yanıtı peş peşe gelen açıklamaların ardından merak edildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ile bazı illerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı. Peki, Denize girmek yasak mı? Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasak? İşte detaylar...

Denize girmek yasak mı? Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasak? Peş peşe açıklamalar!

Deniz planı yapan vatandaşlar denize girmenin yasak olduğu il ve ilçelerini araştırıyorlar. Silivri'de kötü hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile'de ise dalga boyunun 2,5 metreye ulaşacağı ve rip akıntısı riski bulunduğu belirtildi.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA DENİZ YASAĞI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek rüzgarlı ve yağışlı hava nedeniyle yasaklandı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün hava tahminlerinde Düzce’de yarından itibaren sıcak havanın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıklamasının ardından Düzce’nin ve Anadolu’nun denize açılan kapısı Akçakoca ilçesinde kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 09.08.2023 günü ilçemizdeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri rica olunur.” ifadelerine yer verildi. Alınan karar gereği can kurtaran ve güvenlik güçleri de devriye atarak denize girenlere uyarılarda bulunacak.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY'DE DENİZ YASAĞI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. (İHA-DHA)

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Tekirdağ Düzce Akçakoca Şile deniz

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