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  4. Denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan para cezası! Ekipler teyakkuza geçti

Denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan para cezası! Ekipler teyakkuza geçti

15.09.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı geminin, denize kirli balast deşarj ettiği belirlendi. Geminin etrafında önlem alan ekipler denizde temizleme çalışması başlattı.

Denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan para cezası! Ekipler teyakkuza geçti

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

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Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi.

Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
gemi izmit körfezi
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