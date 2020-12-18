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  4. Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

18.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, alışveriş arabasından araç lastiklerine, şişelerden sandalyeye kadar çok sayıda atık çıkardı. Ekipleri ve vatandaşları en çok şaşırtan ise denizden çıkarılan bisiklet oldu.

Marmaris Belediyesi, çevre farkındalığı oluşturmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Aksaz Özel Dalış Tim Komutanlığı, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan çalışmalarda dalgıçlar deniz dip temizliği yaptı.

3 TON 140 KİLOGRAM ATIK ÇIKARILDI

Aksaz dalgıçları, Sualtı polisleri ve kooperatif dalgıçlarının Yat Limanı’nın üç ayrı noktasında yaptığı dalışlarda deniz dibinden; market arabasından bisiklete, araba lastiklerinden plastik sandalyeye kadar yüzlerce çeşit atık çıkarıldı. 1.5 kilometrelik iskele boyunca 3 saat süren çalışmada yaklaşık 3 ton 140 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar 2 kamyona yüklenerek katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine götürüldü.

'ÇEVRE HEPİMİZE AİT'

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Yat Limanı’na gelerek ekiplerle görüştü. Gazetecilere de bir açıklama yapan Oktay, çevre ve denizlere özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, “En son geçtiğimiz Haziran ayında bu tarz bir çalışma yapmıştık. Yaz aylarında hem insan yoğunluğu olduğu için hem de teknelerin bağlı olmasından dolayı deniz dip temizliği yapamıyorduk. Tekne ve yatların limandan ayrılmasıyla Aksaz Deniz Üssü, Muğla Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile birlikte yine deniz dibindeki çöpleri ve atıkları işbirliği içinde topluyoruz. Çevre hepimize ait. Doğa ve çevre ona karşı yaptığımız yanlışlara çok daha sert cevap veriyor. Onu korumak ve temiz tutmak zorundayız” dedi.

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Kaynak: İHA


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