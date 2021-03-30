Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Aile büyüklerinizden “Eskiden İstanbul ne güzeldi” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Geçmişe duyulan özlemle birlikte kurulan bu cümle aslında temelde derin anlamlar içerir. Çünkü tarihsel yolculuğu içerisinde İstanbul hem mimari hem de kültürel olarak büyük bir değişime uğramıştır. Birçok köklü medeniyeti ağırlayan bu tarihi şehirde geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar da bulunuyor. Bunlardan bir ise; Bakireler Anıtı. Bir zamanlar Süreyye Paşa Plajı’nın ortasında yer alan bu yapı şimdilerde ise bir yol kenarında. Dünden bugüne Bakireler Anıtı’nın hikayesine birlikte göz atalım...

Bakireler Anıtı, bir Maltepe sevdalısı olan Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kurucusu Süreyya İlmen tarafından Süreyya Plajı ve Maltepe’nin sembolü olması için yapıldı. Süreyya İlmen, İdealtepe ile Maltepe sahili arasında bulunan sebze bahçesini plaj yapmak için yıktı. Bu nedenle plajın adı daha sonra onun ismiyle anıldı. O dönem Süreyya Plajı; 300 metrelik kıyısı ve ılık deniziyle hemen hemen tüm İstanbulluları çeken bir yerdi.