Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Aile büyüklerinizden “Eskiden İstanbul ne güzeldi” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Geçmişe duyulan özlemle birlikte kurulan bu cümle aslında temelde derin anlamlar içerir. Çünkü tarihsel yolculuğu içerisinde İstanbul hem mimari hem de kültürel olarak büyük bir değişime uğramıştır. Birçok köklü medeniyeti ağırlayan bu tarihi şehirde geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar da bulunuyor. Bunlardan bir ise; Bakireler Anıtı. Bir zamanlar Süreyye Paşa Plajı’nın ortasında yer alan bu yapı şimdilerde ise bir yol kenarında. Dünden bugüne Bakireler Anıtı’nın hikayesine birlikte göz atalım...
Bakireler Anıtı, bir Maltepe sevdalısı olan Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kurucusu Süreyya İlmen tarafından Süreyya Plajı ve Maltepe’nin sembolü olması için yapıldı. Süreyya İlmen, İdealtepe ile Maltepe sahili arasında bulunan sebze bahçesini plaj yapmak için yıktı. Bu nedenle plajın adı daha sonra onun ismiyle anıldı. O dönem Süreyya Plajı; 300 metrelik kıyısı ve ılık deniziyle hemen hemen tüm İstanbulluları çeken bir yerdi.
Bakireler Anıtı ise 1953 yılında sahil kısmından 50 metre uzaklıkta denizin ortasında bulunan kayaların üzerine inşa edildi. Süreyya Paşa için manevi anlamda büyük bir öneme sahip olan anıt için, “Eski Yunan tarihinde, bir Bakireler Mabedi (Temple de Vierges) ve bu mabedi ziyaret ve tavaf eden genç ve gelinlik kızların çabuk eş buldukları efsanesi mevcut olduğu cümlece malumdur. Elyevm Avrupa parklarında ve sular kenarında ve sinema filmlerinde tesadüf edilmekte olan mabedin şekli hoşumuza gittiği cihetle, biz de sahilden elli-atmış metre uzakta ve deniz altında mevcut üç, dört büyük kaya parçası üzerinde plajımızın sembolü olmak üzere bu mabed şeklinde altı direk ve bir kubbeden bir deniz mabedi inşa ettik, plajımızı süsledik.” ifadelerini kullanmıştı.
Yunan mitolojisinden esinlenerek ortaya çıkartılan bu anıt aslında evlenmek isteyen genç kızların ziyaret ettiği denizin içinde bulunan bir tapınaktı. Anıtın içerisinde ise bir “Venüs” heykeli yer alıyordu. Bekar olup zamanında evlenemeyen kadınlar ve genç kızlar anıta kadar yüzerek ulaşıyordu. Anıtın içerisinde evlenebilmek için dua ediyorlardı.
6 kolonlu ve 4 metre yüksekliğinde inşa edilen anıt zaman içerisinde formunu kaybetti. İstanbul’un kentleşmeye başlaması, nüfusun artması ve yerleşim yerlerinin çoğalmasıyla beraber mimari yapı değişti. Bakireler Anıtı’nın bulunduğu sahil doldurularak otoyol yapıldı, o alanda bulunan otel ve plaj yıkıldı. Anıtın içerisinde bulunan Venüs heykeli ise bu doldurulan alanın altında kalarak kayboldu.
Bakireler Anıtı, şu an bir süpermarketin otoparkının içinde yer alıyor. Eski görünümünden eser kalmayan anıt, betonların içinde yalnız kalmış durumdadır.
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