Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

60 yılı geçen bir hikayesi bulunan ve bir dönem Maltepe’nin sembolü olarak kabul edilen Bakireler Anıtı uzun süredir yol kenarında terk edilmiş halde bulunuyor. İlk olarak denizin ortasına yapılan bu anıt zaman içerisinde unutuldu ve değerini kaybederek yola taşındı. Sizler için bu anıtın hüzünlü hikayesini araştırdık.

Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Aile büyüklerinizden “Eskiden İstanbul ne güzeldi” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Geçmişe duyulan özlemle birlikte kurulan bu cümle aslında temelde derin anlamlar içerir. Çünkü tarihsel yolculuğu içerisinde İstanbul hem mimari hem de kültürel olarak büyük bir değişime uğramıştır. Birçok köklü medeniyeti ağırlayan bu tarihi şehirde geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar da bulunuyor. Bunlardan bir ise; Bakireler Anıtı. Bir zamanlar Süreyye Paşa Plajı’nın ortasında yer alan bu yapı şimdilerde ise bir yol kenarında. Dünden bugüne Bakireler Anıtı’nın hikayesine birlikte göz atalım...

Bakireler Anıtı, bir Maltepe sevdalısı olan Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kurucusu Süreyya İlmen tarafından Süreyya Plajı ve Maltepe’nin sembolü olması için yapıldı. Süreyya İlmen, İdealtepe ile Maltepe sahili arasında bulunan sebze bahçesini plaj yapmak için yıktı. Bu nedenle plajın adı daha sonra onun ismiyle anıldı. O dönem Süreyya Plajı; 300 metrelik kıyısı ve ılık deniziyle hemen hemen tüm İstanbulluları çeken bir yerdi.

Trajik bir aşk hikayesini sembolize eden Ali ve Nino heykelinin hüzünlü dansı!Trajik bir aşk hikayesini sembolize eden Ali ve Nino heykelinin hüzünlü dansı!

Bakireler Anıtı ise 1953 yılında sahil kısmından 50 metre uzaklıkta denizin ortasında bulunan kayaların üzerine inşa edildi. Süreyya Paşa için manevi anlamda büyük bir öneme sahip olan anıt için, “Eski Yunan tarihinde, bir Bakireler Mabedi (Temple de Vierges) ve bu mabedi ziyaret ve tavaf eden genç ve gelinlik kızların çabuk eş buldukları efsanesi mevcut olduğu cümlece malumdur. Elyevm Avrupa parklarında ve sular kenarında ve sinema filmlerinde tesadüf edilmekte olan mabedin şekli hoşumuza gittiği cihetle, biz de sahilden elli-atmış metre uzakta ve deniz altında mevcut üç, dört büyük kaya parçası üzerinde plajımızın sembolü olmak üzere bu mabed şeklinde altı direk ve bir kubbeden bir deniz mabedi inşa ettik, plajımızı süsledik.” ifadelerini kullanmıştı.

Yunan mitolojisinden esinlenerek ortaya çıkartılan bu anıt aslında evlenmek isteyen genç kızların ziyaret ettiği denizin içinde bulunan bir tapınaktı. Anıtın içerisinde ise bir “Venüs” heykeli yer alıyordu. Bekar olup zamanında evlenemeyen kadınlar ve genç kızlar anıta kadar yüzerek ulaşıyordu. Anıtın içerisinde evlenebilmek için dua ediyorlardı.

Öfkenin vücut bulan hali! 'Expansion' heykeli önce kırıldı sonra sanat eseri olduÖfkenin vücut bulan hali! 'Expansion' heykeli önce kırıldı sonra sanat eseri oldu

6 kolonlu ve 4 metre yüksekliğinde inşa edilen anıt zaman içerisinde formunu kaybetti. İstanbul’un kentleşmeye başlaması, nüfusun artması ve yerleşim yerlerinin çoğalmasıyla beraber mimari yapı değişti. Bakireler Anıtı’nın bulunduğu sahil doldurularak otoyol yapıldı, o alanda bulunan otel ve plaj yıkıldı. Anıtın içerisinde bulunan Venüs heykeli ise bu doldurulan alanın altında kalarak kayboldu.

son hali

Bakireler Anıtı, şu an bir süpermarketin otoparkının içinde yer alıyor. Eski görünümünden eser kalmayan anıt, betonların içinde yalnız kalmış durumdadır.

Genç görünmek için bakireleri öldürüp kanıyla yıkandı! Dünyanın en acımasız seri katili: Elizabeth BathoryGenç görünmek için bakireleri öldürüp kanıyla yıkandı! Dünyanın en acımasız seri katili: Elizabeth Bathory


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Los Angeles’ın tam ortasında! Evsizlerin yaşadığı depresif bölgeLos Angeles’ın tam ortasında! Evsizlerin yaşadığı depresif bölge
Yurt dışına çıkarken bunlara dikkat edin!Yurt dışına çıkarken bunlara dikkat edin!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Korku serisinin son filmi! Vizyon tarihi belli oldu

Korku serisinin son filmi! Vizyon tarihi belli oldu

Bu şarkıları eskisi gibi dinleyemeyeceksiniz

Bu şarkıları eskisi gibi dinleyemeyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Diğer Haberler

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

Los Angeles’ın tam ortasında 90 yıldan uzun süredir evsizlerin yaşadığı bölge: Skid Row

Los Angeles’ın tam ortasında! Evsizlerin yaşadığı depresif bölge

Girlevik Şelalesi'nde kar manzarası büyüledi

Gören büyülendi: Herkes gelmeli

Öfkenin vücut bulan hali! 'Expansion' heykeli önce kırıldı sonra sanat eseri oldu

Önce kırıldı sonra sanat eseri olarak kabul edildi

Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi’nin suyu kesildi

Amerika’da Türkiye’yi yaşıyorlar! 40 bin Türk’ün yaşadığı, kahvehane ve kokoreççisi olan şehir: Paterson

Amerika’da yaşanan Türkiye! Kahvehane ve kokoreç kültürü...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.