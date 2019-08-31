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Denizlerde av sezonunun başlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:33 | Son Güncelleme

Akçakoca'da, denizlerde av sezonunun başlayacak olması dolayısıyla tören yapıldı

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da, denizlerde av sezonunun başlayacak olması dolayısıyla tören düzenledi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Akçakoca Limanı'nda organize edilen törende, balıkçılar gırgır ve trol teknelerindeki son kontrollerini yaptı.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek ile Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçılara hayırlı sezon diledi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak, "Balıkçılık faaliyetleri, bakanlığımızca çıkarılan tebliğ gereğince yürütülmektedir. Bu tebliğ gereğince, balıkçılarımızdan kurallara uymalarını bekliyoruz. Balıkçılığın sürdürülebilir olması için bu tebliğ, hükümleri önem arz diyor. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır." ifadesini kullandı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş da saat 00.00'de 2019-2020 balık sezonunun açılacağını belirtti.

Kazasız belasız bir sezon geçirme dileğinde bulunan Karakaş, şunları kaydetti:

"Bizim bölgemizde şu an ciddi poyraz rüzgarları esmekte, uzun zamandan beri bu sürüyordu. Bir hafta daha bu rüzgarın esmesini bekliyoruz. Şu ana kadar ki gözlemlerimizde, palamudun biraz eksik olduğunu görüyoruz. Yok anlamında değil, az diyoruz. Palamut yeteri kadar var ama az. Barbun ve mezgitte bir bolluk gözlemledik. Çinekop ve lüferin de ciddi miktarda olacağını tahmin ediyoruz."

Karakaş, balıkçıların sezondan umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra balıkçılar, yapılan duanın ardından 'Halat çöz' seslenişi ve tekne kornaları ile limandan çıkarak Karadeniz'de belirledikleri bölgelerde beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Düzce Vira Bismillah

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