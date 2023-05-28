DENİZLİ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Denizli 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Denizli seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamadı bu sebeple seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. Denizli 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

Denizli'nin ilçeleri olan Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Babadağ,

Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril,

Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

DENİZLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

