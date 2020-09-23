Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi ortaya çıkarıldı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Yukarı Menderes Havzası'nın kuzeybatısında bulunan Beycesultan Höyüğü'nde 12 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor. M.Ö. 5 binli yıllarda kurulduğu tahmin edilen höyükte yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında, önemli bilgilere ulaşıldı. Geç Kalkolitik Dönem'den Geç Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakasının tespit edildiği höyükte, 3 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen dokuma tezgahı ve 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen tekstil atölyesi açığa çıkarıldı. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Eşref Abay, Beycesultan Höyüğü'nün 35 hektar büyüklüğe sahip eski bir yerleşim yeri olduğunu, günümüzden 4 bin yıl öncesine ait kültür tabakalarını araştırdıklarını söyledi.

BİNLERCE TEKSTİL MALZEMESİ ORTAYA ÇIKTI

Burada, M.Ö. 1700 yılına ait bir yapı tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Abay, "Bu yapının büyüklüğü ve donanımı itibariyle zengin bir tüccara ait olduğunu düşünüyoruz. Sadece işlik olarak kullanılan 45 metrekare alanında merkezi bir odası var. 5 ayrı odası mevcut. Bir o kadar da depolama alanı bulunuyor. İçinde çok yoğun tekstil üretimine ait buluntular ortaya çıkardık. Yoğun miktarda tekstil tarağı, dokuma mekiği, üretimde kullanılan binlerce ağırşak, dokuma tezgahı kalıntıları, yanmış halde tekstil parçaları ve süslemede kullanılan çok sayıda deniz kabuğu çıktı. Evin içinde, yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var. Sadece bu ev içinde bine yakın buluntu tespit ettik. Bu evde M.Ö. 1700 yılında yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu belirledik" dedi.