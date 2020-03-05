Denizli'de bir mahalle 4 yıldır kayıyor

İlginç olay, Çivril ilçesi Osmanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yaklaşık 4 yıldır bölgede kayma olduğunu söyledi. Mahalledeki birçok evin duvarları başta olmak üzere kolonları ve zeminlerinde gözle görülür şekilde derin çatlaklar oluştu. Ev ve besihanelerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar yıkılma ve çökme tehlikesine karşın tedirgin olduklarını ve bu yüzden evlerinde gönül rahatlılığı ile oturamadıklarını ifade etti.

'BÜYÜK ÇATLAKLAR OLUŞTU VE FOSEPTİK ÇUKURLARI TAŞTI'



Mahalle sakinlerinden Selahattin Akbaş, köydeki evlerde büyük çatlaklar oluştuğunu ve foseptik çukurlarının taştığını söyledi. Akbaş, “Camimizde gönül rahatlılığı ile ibadet yapamıyoruz. İbadet ederken her an kayma ya da heyelan olabilir diye korkuyoruz. Heyelandan dolayı ortaya çıkan suya karşın önlem alınmasını istiyoruz. Su sürekli sokaklarda akıyor bundan dolayı da evlerimizde çatlaklar oluştu” dedi.

'ZEMİN YAVAŞ YAVAŞ AŞAĞI DOĞRI KAYIYOR'



Bir başka mahalle sakini Mustafa Özaslan, kaymadan dolayı sadece evlerin değil sokakların da zarar gördüğünü ifade ederek, “Evler bizim tepemize yıkılacak. Su çıktı evler çatladı ve sokaklardaki parke taşları patladı. Zemin yavaş yavaş aşağı doğru kayıyor. Evlerinin duvarları patlayanlar alçı ile kapattı o evlerin altından su çıkıyor. Benim tarlam eskiden telefon direğine kadar sürülürdü şimdi 2-3 metre aşağıdan sürmeye başladık” diye konuştu.