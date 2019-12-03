Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen kişinin gömüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bulunan cesedi çukur açıp, gömmeye çalıştığı ileri sürülen acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede cesedin, Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı; 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Sercan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki 2 otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü.

İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle cumartesi gecesi köpek çiftliğinde alkol almak için buluşan Sercan Yıldırım'ın, bu sırada bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusuna devam edildiği belirtildi.