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Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 07:41 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba, kısa süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

Denizli'de çobanlar buldu!

Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin haldeki kızıl akbabayı fark etti.
Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı.
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu.
Yediği yiyecekten zehirlendiği değerlendirilen yırtıcı kuş, tedaviye alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.
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Denizli kızıl akbaba

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