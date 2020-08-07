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Denizli'de EFT dolandırıcılığı! Her yerde aranıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 08:15 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, büfe işletmecisi Ali Yıldız, 3 bin 200 TL'lik içki ile sigara alan ve telefondan EFT'yle ödeme yaptıklarını söyleyen 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Denizli'de EFT dolandırıcılığı! Her yerde aranıyorlar

Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde 31 Temmuz'da Ali Yıldız'a ait büfeye gelen 2 kişi, toplam 3 bin 200 TL'lik alışveriş yaptı. Yıldız'ın İBAN numarasını alan ve parayı banka hesabına EFT yaptıklarını söyleyen 2 kişi dükkandan ayrıldıktan bir süre sonra Ali Yıldız, hesap işlemlerinde bir hareket olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Yıldız bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine araştırma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen JASAT ekibi, 2 şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çok sayıda esnafı EFT yoluyla dolandırdığı sanılıyor.

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'ESNAF ARKADAŞLARI UYARIYORUM'

Büfe sahibi Ali Yıldız, esnafı EFT dolandırıcılarına karşı uyarıp, "İş yerime gelen iki kişi, toplam 3 bin 200 liralık içki ve sigara alışverişi yaptı. Yanlarında para ve kredi kartı olmadığını söyleyip, EFT yapacaklarını söylediler. Telefonla benim İBAN hesabıma parayı gönderdiğini söyleyip, gösterdi. Ben de inandım. Sonra fark ettim, EFT mesai dışında anında hesaba yatmıyormuş, mesai saati başlayınca para geliyormuş. EFT'yi bana gösterdikten sonra iptal etmiş. Ben de diğer esnaf arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar" dedi.

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(DHA)

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