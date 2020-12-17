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  4. Denizli'de feci kaza! Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti

Denizli'de feci kaza! Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti

17.12.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Denizli’de park halindeyken freni boşalan otobüs yaklaşık 1 kilometre ilerledi. İlerlediği esnada park halindeki 5 araca çarpmasına rağmen duramayan otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Sürücüsüz ilerleyen otobüsün park halindeki kamyoneti bir süre sürükleyip savurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesinde meydana geldi.

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS ARAÇLARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonrasında freni boşalan otobüs park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

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