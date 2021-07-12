HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Denizli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

12.07.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Kaza, Acıpayam ilçesi Denizli-Antalya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Osman D.’nin idaresindeki otomobille Denizli istikametine ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan sürücü Osman D. ve eşi Cemile D., araç içerisinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerinde araç içerisinde sıkışarak yaralanan Osman D. ve eşi Cemile D.’yi kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1

Öte yandan, polis ekipleri yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

2

CHP'li başkan kazada yaşamını yitirdiCHP'li başkan kazada yaşamını yitirdi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındıCanan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

3 küçük çocuğa iğrenç taciz

3 küçük çocuğa iğrenç taciz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.