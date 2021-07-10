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CHP'li başkan kazada yaşamını yitirdi

10.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral (29) yaşamını yitirdi, sürücü Gizem A. ise ağır yaralandı. Oğlunun cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döken Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" dedi.

CHP'li başkan kazada yaşamını yitirdi

Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gizem A. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gizem A. ile yanındaki Deniz Demiral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın Deniz Demiral kurtarılamadı. Deniz Demiral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.

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CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenilen Deniz Demiral'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Bu sırada Demiral’ın annesi Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Deniz Demiral'ın cenazesinin partisinin ilçe başkanlığında alınacak helalliğin ardından Akseki ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Durumu ağır olan sürücü Gizem A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya CHP
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yüce ALLAH gani gani rahmet eylesin ailesine sabır ve metanet versin Gecen gün ak partili biri vefat ettigin de bu sitede gülen begeni yapan soysuzlar RABBİM SİZEDE EN BUYUK ACIYI YASATSIN İNŞALLAH
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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