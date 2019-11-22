Denizli'de feci kaza! Metrelerce havaya uçtu

Kaza, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi'ndeki 1017 Sokak ile 1009 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Sena Zorlu kullandığı otomobilin sağ ön kısmına, yan yoldan gelen Ferhat Kanat'ın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, takla atarak, yere düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, Kanat'ın yardıma koştu. Hafif yaralanan Ferhat Kanat, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanat, tedavi sonrası taburcu edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum