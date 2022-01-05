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  4. Denizli'de kan donduran olay! Kayıp hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Denizli'de kan donduran olay! Kayıp hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

05.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Denizli'de yaşandı. Kısa süre önce ataması yapılan genç hemşire, "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve 6 gün boyunca haber haber alınamadı. Günlerdir aranan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Denizli'de kan donduran olay! Kayıp hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Denizli'de, 6 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki hemşireden acı haber geldi. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine, “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

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6. GÜNDE BULUNDU

5 gün boyunca arama çalışmalarını ekiplerle birlikte sürdüren aile, 6. günde, Motosikletli Polis Timleri ile beraber Yiğit’i, Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi’nde yer alan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde aile ayakta durmakta güçlük çekti.

Geniş çaplı önlem alan ekipler, Yiğit’in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi.

Savcının incelemelerinin ardından Yiğit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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