Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR Vali Vekili Mehmet Boztepe, Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Dazkırı, Başmakçı ve Evciler'de 727 evin denetimden geçirildiğini, bunlardan 223'ünün ağır, 321'inin az hasarlı olduğunu, 15'inin ise yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Suçıkan Park Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Vali Vekili Mehmet Boztepe, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Mehmet Boztepe katılımcıların bayramını kutlarken, Denizli'deki depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları anlattı. Boztepe, "İlk etapta vatandaşımızda oluşan tereddütleri giderebilme amacıyla acilen ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Zarar gören iki camiyi ibadete kapattık. 5 ayrı ekip oluşturarak ön hasar tespitlerine başladık. Dazkırı ilçemizde 12 köyümüz, Başmakçı merkez ve 6 köyümüz, Evciler'de merkez ve 7 köyümüzün talebine istinaden 727 ev acilen denetimden geçirildi. Bu 727 evin incelenmesine müteakip 223 evimiz ağır hasarlı olarak tespit edildi. 321 evimiz az hasarlı, 15 konutumuz zaten yıkılmış pozisyonda görüldü. Geri kalan 168 konutumuzda ise herhangi bir hasar tespit edilmedi. Hasar ağırlıklı olarak Dazkırı ilçemizde gerçekleşti" dedi.

Milletvekili Veysel Eroğlu da "Bayramınızı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah nice nice güzel bayramlara kavuşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Dinar Suçıkan'ı burası, Büyük Menderes'in doğuşu, kaynağı dolayısıyla burayı inşallah çiçek gibi yapacağız. Türkiye'nin en güzel, müstesna mekanı haline getireceğiz. Allah'ın izniyle bunu yapacak gücümüz var" diye konuştu.

AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya da katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.