HABER

Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Vali Vekili Mehmet Boztepe, Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Dazkırı, Başmakçı ve Evciler'de 727 evin denetimden geçirildiğini, bunlardan 223'ünün ağır, 321'inin az hasarlı olduğunu, 15'inin ise yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR Vali Vekili Mehmet Boztepe, Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Dazkırı, Başmakçı ve Evciler'de 727 evin denetimden geçirildiğini, bunlardan 223'ünün ağır, 321'inin az hasarlı olduğunu, 15'inin ise yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Suçıkan Park Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Vali Vekili Mehmet Boztepe, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Vali Vekili Mehmet Boztepe katılımcıların bayramını kutlarken, Denizli'deki depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları anlattı. Boztepe, "İlk etapta vatandaşımızda oluşan tereddütleri giderebilme amacıyla acilen ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Zarar gören iki camiyi ibadete kapattık. 5 ayrı ekip oluşturarak ön hasar tespitlerine başladık. Dazkırı ilçemizde 12 köyümüz, Başmakçı merkez ve 6 köyümüz, Evciler'de merkez ve 7 köyümüzün talebine istinaden 727 ev acilen denetimden geçirildi. Bu 727 evin incelenmesine müteakip 223 evimiz ağır hasarlı olarak tespit edildi. 321 evimiz az hasarlı, 15 konutumuz zaten yıkılmış pozisyonda görüldü. Geri kalan 168 konutumuzda ise herhangi bir hasar tespit edilmedi. Hasar ağırlıklı olarak Dazkırı ilçemizde gerçekleşti" dedi.
Milletvekili Veysel Eroğlu da "Bayramınızı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah nice nice güzel bayramlara kavuşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Dinar Suçıkan'ı burası, Büyük Menderes'in doğuşu, kaynağı dolayısıyla burayı inşallah çiçek gibi yapacağız. Türkiye'nin en güzel, müstesna mekanı haline getireceğiz. Allah'ın izniyle bunu yapacak gücümüz var" diye konuştu.
AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya da katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

FOTOĞRAFLI

Denizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldıDenizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldıDenizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldıDenizli depreminde Afyonkarahisar'da 15 ev yıkıldı

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdilerHuser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler
Tatilciler Ilıca Plajı'na akın ettiTatilciler Ilıca Plajı'na akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.