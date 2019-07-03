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Denizli merkezli sanal bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 5 ilde, yasa dışı sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Denizli, İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yasa dışı bahis oyunuyla yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde ettiği belirtilen örgüt lideri İ.K'nin de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bahis internet kumar oyun

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