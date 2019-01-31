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Denizli'de 145 sanıklı FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu 145 sanıklı davada, 89 kişiye 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu 145 sanıklı davada, 89 kişiye 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY'nin 'Denizli'deki il yapılanması' ve finans kaynaklarına yönelik 16'sı tutuklu, 30'u firari 145 sanıklı davanın karar duruşması, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatlar duruşmaya katıldı. Sanıklar, FETÖ üyeliği ve maddi destek iddialarını kabul etmeyip, beraatlerini istedi.
Son savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Hakkında yakalama kararı olan 30 sanığın dosyaları ayrıldı. Diğer 115 sanıktan 26'sının ise beraatine karar verildi. 89 sanık da 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan 13'ünün, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi. Tutuklu sanıklardan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Caner Yağcı ile 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilen İzzet Orhanoğlu ve Emre Yeşilova ise tahliye edilmedi.

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